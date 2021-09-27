Нового исполнителя роли Джеймса Бонда определят в 2022 году

27.09.2021
В последний раз Дэниэл Крэйг исполнил роль Джеймса Бонда в последней картине франшизы под названием «Не время умирать». Артист принял участие в пяти фильмах серии.
«Мы хотим, чтобы у Дэниэла было время для празднования. А в следующем году мы начнем думать о будущем», — отметила Брокколи. Продюсер поведала, что Крэйг задал высокую планку исполнения роли агента 007, поэтому будет нелегко подобрать достаточно яркого актера ему на смену.
Прежде в СМИ появилась информация, что в роли агента 007 впервые может сыграть женщина. Дэниэл Крэйг неодобрительно высказался об этой идее, сообщает «Культуромания».