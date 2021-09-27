Нового исполнителя роли Джеймса Бонда определят в 2022 году

Продюсер фильмов о Джеймсе Бонде Барбара Брокколи рассказала, что поиски нового актера на роль Джеймса Бонда начнутся в 2022 году, сообщает «Культуромания».

В последний раз Дэниэл Крэйг исполнил роль Джеймса Бонда в последней картине франшизы под названием «Не время умирать». Артист принял участие в пяти фильмах серии.

«Мы хотим, чтобы у Дэниэла было время для празднования. А в следующем году мы начнем думать о будущем», — отметила Брокколи. Продюсер поведала, что Крэйг задал высокую планку исполнения роли агента 007, поэтому будет нелегко подобрать достаточно яркого актера ему на смену.

Прежде в СМИ появилась информация, что в роли агента 007 впервые может сыграть женщина. Дэниэл Крэйг неодобрительно высказался об этой идее, сообщает «Культуромания».

Фото: кадр из фильма