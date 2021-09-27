Перекрестный год музеев России и Италии стартует в Милане

Перекрестный год музеев РФ и Италии откроется 29 сентября в Милане, сообщил посол РФ в Италии Сергей Разов, выступая в Русском доме.

«Послезавтра я еду в Милан, где, надеюсь, с участием министров культуры наших стран откроется перекрестный год музеев», – рассказал дипломат. Он уточнил, что ожидается прибытия «десяток руководителей крупнейших российских музеев».

Планы проведения обмена выставками, конференциями и встречами музейных руководителей появилась еще давно, однако из-за пандемии коронавируса год музеев был перенес. Ранее сообщалось, что его сроки будут продлены на 2022 год.

При этом отмечается, что важные выставочные проекты реализуются с самого начала этого года. В Государственном Эрмитаже проходила выставка «Линия Рафаэля. 1520-2020», в Государственном историческом музее выставка «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры из собрания Пинакотеки Тозио Мартиненго в Брешии» и в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина была представлена экспозиция «Сиена на заре Ренессанса. Произведения из Национальной пинакотеки в Сиене, Государственного архива Сиены, музеев Тосканы и ГМИИ им. А. С. Пушкина».