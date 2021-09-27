Что рассказал фанатам тизер документалки про Канье Уэста и Моса Дефа

27.09.2021

Что рассказал фанатам тизер документалки про Канье Уэста и Моса Дефа
Первый тизер документального фильма Jeen-Yuhs представили на стриминговой платформе Netflix. Он расскажет о жизни и творчестве рэперов Канье Уэста и Моса Дефа.

Комментарий «Нетфликса» к тизеру гласит, что фильм представит «интимный» портрет переживаний Уэста. 

В ролике показали видеозапись, на которой исполнители читают Two Words. Композиция вошла в дебютный альбом Уэста The College Dropout, выпущенный в 2004 году. 

Лента охватит период в 20 лет. В это время музыканты активно развивали карьеру. Будет рассказано о том, как Уэст прошел путь от исполнителя до бизнесмена и владельца бренда. Возможно, авторы затронут эпизод с попыткой Канье Уэста выдвинуть кандидатуру на президентские выборы.

Фильм снимают Кларенс Куди Симмонс и Чике Оза. На заре рэп-карьеры Уэста они работали с ним над клипами. Музыкант и бизнесмен выступил одним из продюсеров ленты. 

В российском прокате фильм может появиться под названием «Гений». Картину планируют выпустить в 2022 году.

Фото: кадр из тизера Jeen-Yuhs