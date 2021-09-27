Концерт лауреатов Международного конкурса имени Чайковского пройдет в Милане

27.09.2021
Выступление состоится в рамках перекрестного Года музеев России и Италии. В концерте примут участие: лауреат III премии XVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского Алексей Мельников (фортепиано), лауреат I премии XV Международного конкурса им. П. И. Чайковского Сергей Догадин (скрипка), лауреат II премии XV Международного конкурса им. П. И. Чайковского Александр Рамм (виолончель) и лауреат I премии XVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского Мария Баракова (меццо-сопрано).
В программе концерта прозвучат камерные сочинения Чайковского и Рахманинова, Интродукция и рондо каприччиозо Сен-Санса, а также знаменитое трио «Памяти великого художника» для фортепиано, скрипки и виолончели Чайковского. Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.