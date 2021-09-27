Достопримечательности, выжившие благодаря удаче

Колизей





Амфитеатр Флавиев, или Колизей, — одно из самых масштабных сохранившихся сооружений Древнего Рима. Его начали строить в 72 году нашей эры, работы закончили через восемь лет. Амфитеатр вмещал около 50 тысяч человек. В нем проводили игры, гладиаторские бои, звериные травли и другие увеселительные мероприятия.





В III веке Колизей сильно пострадал от пожара, но был восстановлен. В V веке он дважды переживал разрушения из-за землетрясения. Амфитеатр отреставрировали, однако он перестал быть площадкой для массовых масштабных зрелищ — это противоречило христианской религии, утвердившейся в Риме.





Нашествие варваров привело Колизей в запустение. В Средние века его использовали как крепость, кладбище, рабочие и жилые помещения. После землетрясения XIV века обломки древнего сооружения стали применять в строительстве. Оно лишилось многих элементов. Папа Климент IX даже устроил на территории амфитеатра завод по производству селитры.





Только в XVIII веке отношение к Колизею начало меняться. Папа Бенедикт XIV посвятил памятник Страстям Христовым как место, где пострадали мученики. С тех пор папы покровительствовали сооружению.





Сегодня Колизей является одним из символов Рима. Его состояние оценивается как критическое. На сооружение влияют дожди, подтапливания, выхлопные газы и интенсивное автомобильное движение. Ведется первый этап масштабной реконструкции. Несмотря на все невзгоды, Колизей выстоял. Он до сих пор привлекает людей, впечатленных его величественностью.





Большой сфинкс





Сфинкс расположен на западному берегу Нила в Гизе (Египет). Это одна из самых древних монументальных скульптур, сохранившихся до наших дней. Рядом с ним находится погребальная пирамида фараона Хефрена.





Историки до сих пор ведут споры о возрасте скульптуры. Античные авторы утверждали, что она построена Хефреном, который правил в середине третьего тысячелетия до нашей эры. По другим версиям, ее воздвиг Хеопс (отец Хефрена) или его сын Джедефр.





Ранее Сфинкс относили к периоду Древнего царства (середина XXVIII — середина XXI века до н. э.). Анализ эрозии скульптуры позволил ученым предположить, что Сфинкс гораздо старше — они отнесли его к додинастическому периоду (конец V тыс. — около 3100 до н. э.). Но эта версия не нашла отклика у историков и археологов.





Сколько бы лет ни было скульптуре, за время существования она серьезно пострадала. Первые попытки откопать ее из песка предпринимали еще в древности. При Тутмосе IV очистили только передние лапы Сфинкса. В XIX веке итальянским исследователям удалось освободить грудь Сфинкса. Полностью высвободить его из песчаного плена удалось только в 1925 году.





Колосс дожил до наших дней не полностью — он утратил нос. Это могло произойти из-за разрушения камня или из-за действий людей. По легендам, нос отбили во время битвы у пирамид, в которой сражались наполеоновская и турецко-египетская армии. Эту версию опровергли. По другим данным, нос отбил религиозный фанатик. Сложно представить, как он мог сделать это, ведь высота статуи — 20 метров.





Сегодня туристы могут увидеть Сфинкса, который пережил серьезную реставрацию.





Фото: Hamish2k из английской Википедии, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10552529