Съемочная группа фильма «Вызов» приступила к заключительным тренировкам на Байконуре

На космодроме Байконур заканчиваются тренировки съемочной группы фильма «Вызов», сообщает ФАН.

Пилотируемый корабль «Союз МС-19» должен будет стартовать 5 октября 2021-го. Возвращение на Землю запланировано на 17 октября, сообщает ФАН.

В составе экипажа — режиссер Клим Шипенко, космонавт Антон Шкаплеров и актриса Юлия Пересильд. В дублирующем составе — космонавт Олег Артемьев и кинооператор Алексей Дудин, а также актриса Алена Мордовина.

В данный момент все находятся на Байконуре, где идет подготовка к настоящему полету, чтобы снять первый в истории художественный фильм в космосе. Сюжет картины рассказывает о реалити-шоу, аналогов которому в мире пока еще не было.

На Байконуре артисты и режиссер тренируются в транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-19». Они постоянно находятся в полетных скафандрах «Сокол КВ-2».

Фото: Саша Гусов, пресс-служба Первого канала