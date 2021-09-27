Какие выставки посетить в Санкт-Петербурге в сентябре

«Трансфигурации. Маски Африки XIX–XX веков» в Эрмитаже





До 12 декабря





В Манеже Малого Эрмитажа представили около 100 масок, созданных на африканском континенте в XIX и XX веках. Они использовались в похоронных церемониях, аграрных обрядах, представлениях уличных артистов и в других событиях. Экспозиция предлагает взглянуть на маскарадные традиции Западной, Восточной и Центральной Африки в период колонизации континента, которая навсегда изменила жизнь его жителей. Представлены предметы из коллекций Эрмитажа, Кунсткамеры и частных собраний.





«Айдан Салахова. Из цикла «Новые святые» в Русском музее





До 25 октября





Идея «Новых святых» родилась у Айдан Салаховой в ковид-госпитале «Царицыно», где она находилась на карантине в прошлом году. Художница наблюдала за работой врачей, фотографировала их и делала зарисовки. Позже она создала серию живописных работ, в которых представила героинь безликими. За них говорят жесты и позы. В экспозицию вошли семь работ из цикла «Новые святые» и два самостоятельных произведения, близких по теме. Экспозиция представлена в Мраморном дворце.





«Барри Костон. Россия: Далеко не черно-белая» в Русском музее





До 4 ноября





Посетители увидят работы английского фотографа Барри Костона, сделанные в путешествии по России в 2014-2018 годах. Он побывал не только в столицах, но и в других регионах, включая Кавказ и побережье Белого моря. Его взгляд позволяет по-новому увидеть привычные российские города и деревни.





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