«Дюна» Дени Вильнева вторые выходные подряд лидирует по сборам в российском прокате

Американский фантастический блокбастер «Дюна» вновь лидирует в российском прокате, собрав 384,3 млн рублей за период с 23 по 26 сентября, свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com.

Блокбастер режиссера Дени Вильнева «Дюна» вышел в российский прокат 16 сентября.

На втором месте рейтинга оказался американский триллер «Клаустрофобы 2: Лига выживших» режиссера Адама Робитела, которому удалось собрать 64,3 млн рублей за уик-энд. Сюжет сиквела ленты расскажет о героях, ранее выживших в смертельных квестах, которые вновь вынуждены участвовать в опасной игре.

Топ по кассовым сборам замыкает американский мультфильм «My Little Pony: Новое поколение» Роберта Каллена и Хосе Уче, собравший 45,9 млн рублей за уик-энд. Зрители узнают историю пони Санни, которой предстоит вместе с друзьями вернуть пропавшую магию в сказочную страну Эквестрию.

Фото: кадр из фильма