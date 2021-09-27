Топ-5 выставок, открывшихся в сентябре в Москве

«Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта» в музее «Гараж»





10 сентября — 30 января





Выставка посвящена художественному исследованию времени. В «Гараже» показывают работы 30 художников их разных стран и регионов мира. Они фокусируются на протяженности времени, которое является невосполнимым ресурсом. Исследуют разные формы, которые может принимать время в искусстве. При этом затрагивают тему внутреннего труда художника, который превозмогает себя, сталкиваясь с непосильным. Среди авторов — Никита Алексеев, Елена Ковылина, Чжоу Бинь, Хэ Юньчан, Андре Кадере и другие.





«Русский Йорданс» в ГМИИ имени А. С. Пушкина





17 сентября — 30 ноября





Посетители увидят большинство работ фламандского художника Якоба Йорданса, творившего в XVII веке. На выставке представлены работы, привезенные из Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга. Экспозиция познакомит с главными этапами творчества фламандца, а также с основными жанрами, в которых он работал.





«Николай Наседкин. Нефть. Личная история» в Новой Третьяковке





18 сентября — 10 ноября





В экспозицию вошли работы московского художника Николая Наседкина, написанные нефтяными жидкостями. Представят также «нефтяные» панно, видеодневник и другие объекты. Наседкин — один из ярчайших представителей постсоветского экспрессионизма. Он создал авторский прием — живопись нефтью. В своих произведениях мастер осмысляет значение нефти в политике, экономике, истории и культуре России.





«Lobster Land» в Мультимедиа Арт Музее





18 сентября — 17 ноября





Работы шотландского художника Филиппа Колберта впервые представят российским зрителям. В экспозицию вошли около 30 произведений, в том числе работы из серии Lobster Land. Среди них — картины высотой в три метра, комната с инсталляцией, скульптуры. Они специально созданы для показа в России. Образы современного и классического искусства и массовой культуры представлены глазами Лобстера — анимационного альтер эго Колберта.





«Звезды мирового балета в объективе легендарного Сержа Лидо. 1930–1980-е годы» в Мультимедиа Арт Музее





18 сентября — 17 ноября





Посетители увидят около 300 фотографий, сделанных легендарным балетным фотографом Сержем Лидо в 1939-1983 гг., а также театральные программы и обложки, оформленные автором. Серж Лидо — уроженец Москвы, переехавший в Париж после революции. Там из Сергея Лидова он превратился в Сержа Лидо. Почти 50 лет он работал с балетными труппами, снимал выступления, репетиции, бэкстэйджи.





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