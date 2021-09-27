Топ-3 выставок в Москве, которые нужно успеть увидеть

«Музы Монпарнаса» в ГМИИ им. А.С. Пушкина

До 3 октября





Выставка посвящена художницам времен Belle Époque и межвоенного времени. В ней представлены картины, рисунки, фотографии, скульптуры и произведения прикладного искусства. Многие экспонаты хранятся в частных коллекциях и экспонируются в России впервые. Посетители увидят работы Кики с Монпарнаса, Марии Васильевой, Веры Мухиной, Сони Делоне, Жаклин Марваль, Надежды Удальцовой и других женщин, живших и творивших в Париже в первой трети ХХ века.





«Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта» в музее «Гараж»

До 30 января 2022 года





Выставка посвящена художественному исследованию времени. В «Гараже» показывают работы 30 художников из разных стран и регионов мира. Они фокусируются на протяженности времени, которое является невосполнимым ресурсом. Исследуют разные формы, которые может принимать время в искусстве. При этом затрагивают тему внутреннего труда художника, который, превозмогая себя, сталкивается с непосильным. Среди авторов — Никита Алексеев, Елена Ковылина, Чжоу Бинь, Хэ Юньчан, Андре Кадере и другие.



