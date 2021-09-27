Александр Ширвиндт написал заявление об уходе с поста худрука Театра Сатиры

27.09.2021
Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт сообщил, что покидает пост художественного руководителя Московского академического театра сатиры в связи с возрастом.
«Поскольку лимит все-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность», — пояснил он. Ширвиндт уже написал необходимое заявление в Департамент культуры Москвы, подчеркнул артист.
При этом Ширвиндт хотел бы продолжить сотрудничество с театром. Однако, по его словам, это зависит от состояния здоровья и департамента культуры Москвы, который продолжает искать варианты дальнейшего сотрудничества артиста с театром.
Сейчас Александру Ширвиндту 87 лет. С 2000 года он является худруком Московского театра сатиры.
Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»