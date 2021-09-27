Не только Дана Скалли: лучшие роли Джиллиан Андерсон. Часть 1

В юные годы Джиллиан Андерсон носила пирсинг в носу и цветные волосы, увлекалась панком и даже сбежала из дома. Это не помешало ей поступить в Гудменовскую школу драмы и окончить ее со степенью бакалавра изящных искусств. В дальнейшем Андерсон прославилась как актриса театра и кино, получила «Золотой глобус» и другие премии, написала книгу и родила троих детей.



«Багровый лепесток и белый», 2011





Викторианская Англия. Девушка по имени Конфетка (Ромола Гарай) зарабатывает на жизнь проституцией. Она умна и начитанна, даже пытается написать роман. Девушка понимает, что из-за своего статуса ничего не добьется в жизни. Однажды она знакомится с состоятельным и женатым мужчиной, который хочет стать писателем.





Сериал получил противоречивые отклики. Единым было высокое мнение об игре Джиллиан Андерсон, исполнившей миссис Кастевей — взбалмошную владелицу борделя.





«Ганнибал», 2013–2015





В центре сюжета — отношения агента ФБР Уилла Грэма (Хью Дэнси) и психиатра Ганнибала Лектера (Мадс Миккельсен). Психиатр консультирует сотрудника, помогая в расследованиях. При этом он скрывает страшную тайну. У Лектера есть психиатр Беделия Дю Морье, которую сыграла Андерсон. Она подозревает, что мужчина не до конца честен с ней. Она оказывается права.





Сериал основан на романах Томаса Харриса. По ним же сняли фильм «Молчание ягнят», где Лектера сыграл Энтони Хопкинс. События сериала можно считать приквелом к событиям фильма. При этом действие первого разворачивается в наше время, а действие второго — в 1980-е годы.





«Крах», 2013–2016





Еще одна криминальная история, где Андерсон досталась главная роль. Она играет старшего инспектора из Лондона Стеллу Гибсон, которая расследует убийство девушки в Белфасте. Она быстро понимает, что столкнулась с серийным убийцей (Джеми Дорнан). Героиня Андресон жестка и прямолинейна. Она живет работой и встречается с мужчинами только для секса. Актриса признавалась, что была очарована Стеллой.





«Война и мир», 2016





Мини-сериал по знаменитому роману Льва Толстого в версии BBC. Андерсон сыграла Анну Павловну Шерер, хозяйку салона, в котором проводит время весь свет Петербурга. Она бережно следит за атмосферой места, где начинается развитие истории. Актриса рассказывала, что не читала «Войну и мир» из-за страха и благоговения. Но все-таки прочитала роман и удивилась тому, как он интересен.





«Корона», с 2016





Проект о правлении Елизаветы II начинается с ее свадьбы в 1947 году и длится до нашего времени. В сериале затрагивают важнейшие политические события Великобритании и личную жизнь королевской семьи. Андерсон сыграла премьер-министра Маргарет Тэтчер, которая появляется в четвертом сезоне. За роль «железной роли» актриса получила «Золотой глобус».





«Американские боги», 2017–2021





В современных США рядом с обычными людьми живут старые боги. Они утратили свою силу, потому что на их место пришли новые боги — технологии, медиа, соцсети, глобализация. Один решает объединить старых богов, чтобы сразиться с новыми. Он привлекает к делу с виду обычного парня Тень Мун, который оказывается не таким простым.





Андерсон сыграла новую богиню Медиа. Она появилась только в первом сезоне, а потом ушла из проекта. По слухам, среди создателей произошел конфликт, который не удалось решить мирно. Проект выдержал еще два сезона и закрылся.





«Половое воспитание», с 2019





Старшеклассник Отис живет в небольшом городке с мамой, известным психологом-сексологом (Андерсон). Однажды он случайно помогает сверстнику решить проблему интимного характера, а потом начинает консультировать и других учеников (за деньги!). Благо, он многое знает по этой теме благодаря матери. Она постоянно лезет к сыну с откровенными разговорами, при этом отказывается заниматься личной жизнью и постоянно меняет партнеров.





Фото: кадр из сериала «Крах»