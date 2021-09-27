Ольга Любимова выразила соболезнования по поводу смерти Кирилла Разлогова

Правительственная телеграмма распространена пресс-службой Министерства культуры России.

Смерть заслуженного деятеля искусств РФ, президента Гильдии киноведов и кинокритиков России стала прискорбной новостью для всех.

Кирилл Разлогов внес в развитие отечественного кино неоценимый вклад, говорится в сообщении. «Он без остатка отдавал себя служению искусству, его работы стали настоящим ориентиром в творчестве многих представителей отрасли», — подчеркнула Любимова.

«Прошу передать родным и близким мои глубокие соболезнования. Светлая память», — говорится в заключении сообщения.

Кирилл Разлогов умер 26 сентября в 75 лет в результате сердечного приступа.