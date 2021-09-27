Что узнали зрители из трейлера ко второму сезону «Ведьмака»

Netflix показал трейлер второго сезона «Ведьмака», который должен выйти 17 декабря.





В ролике напомнили о событиях первого сезона и анонсировали дальнейшие события. Нилфьгаардцы нападают на замок. Умирающая бабушка-воительница наказывает Цирилле найти Геральта из Ривии, который является ее предназначением. После встречи с ним она интересуется, как досталась ему по праву неожиданности.





Цири и Геральт идут в Каэр Морхен. Там она начинает тренироваться. Впервые в сериале появляется Весемир — опытный ведьмак, знающий Геральта. Кроме того, ролик напоминает о Йеннифер — могущественной чародейке и возлюбленной Геральта. Она попадает в плен.





Сезон посвящен внутренней борьбе героев. При этом во внешнем мире их ждет столкновение с многочисленными монстрами. Не удастся сбежать только от чудовищ, которые живут внутри.





Стриминговый сервис также показал два отрывка из нового сезона. На первом Геральта спрашивают, знает ли Цири, что ведьмаки делают с детьми. Он заверяет, что ее ждет другая судьба. На втором Геральт говорит Цирилле покинуть замок, потому что на него напали бруксы. Девушка наблюдает, как он принимает зелье и преображается перед выходом на охоту.





Во втором сезоне появятся Генри Кэвилл (Геральт), Фрейя Аллан (Цири), Аня Чалотра (Йеннифер), Ким Бодниа (Весемир), Ким Джои Бэти (Лютик) и другие. Сообщается, что проект продлили еще на один сезон.





Фото: трейлер второго сезона «Ведьмака»