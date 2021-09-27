Топ-5 интересных выставок за пределами Москвы и Петербурга





До 3 октября





Экспозиция приурочена к юбилею музея. Экспонаты представлены в хронологическом порядке, чтобы посетители смогли проследить развитие отечественной истории. Они смогут увидеть иконы, вещи государей, госнаграды.





«Сокровища сарматов» в Великом Новгороде





До 18 октября





В экспозицию вошли сотни предметов, найденных на раскопках в Ростовской области. Среди них — оружие, посуда, украшения из драгоценных металлов и другие предметы, которыми пользовались сарматы. Историки считают, что эти кочевники жили в евразийских степях в IV в. до н. э. — IV в. н.э.





«От романтизма к импрессионизму. Французская живопись и скульптура XIX века из собрания Эрмитажа» в Екатеринбурге





До 31 октября





В этом году в уральской столице заработал центр «Эрмитаж — Урал». В нем каждые полгода будут открываться новые выставки. Центр начал работу с демонстрации работ великих мастеров: Ренуара, Моне, Гогена, Дега, Ван Гога и других.





«Шухов. Формула архитектуры» в Нижнем Новгороде





До 7 ноября





Посетители увидят рабочие бумаги архитектора и инженера Владимира Шухова. В 1896 году в Нижнем Новгороде прошла Всероссийская промышленная и художественная выставка, для которой он построил восемь павильонов. Впервые в мире были созданы гиперболоидная башня и перекрытия в виде стальных мембран. Их автором стал Шухов.





6-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства в Екатеринбурге





До 5 декабря





Еще один интересный проект из Екатеринбурга представит проекты, которые реализуют в городах Свердловской и Челябинской областей. В течение полугода художники и куратор Владимир Селезнев посетят девять населенных пунктов. Темой биеннале этого года стали отношения между людьми.



