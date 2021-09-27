В Белграде прошли Российско-Сербский культурный форум и музейное роад-шоу

Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры России.

24 сентября в столице Сербии прошло заседание рабочей группы по культуре и туризму в рамках межправительственного Российско-Сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, Российско-Сербский культурный форум, музейное роад-шоу и другие культурно-просветительские мероприятия. Российскую делегацию возглавила заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова.

Ярилова подчеркнула, что, несмотря на все сложности и ограничения, сотрудничество России и Сербии в сфере культуры остается непрерывным и приоритетным. «Доказательством тому служит представительная российская делегация, которая прибыла в Белград, разнообразие концертно-выставочных мероприятий и, конечно, рекордное количество диалоговых площадок», — отметила замминистра на заседании рабочей группы.

«Наши культурные связи можно считать основой общего сотрудничества. В достижении целей в этой области министерства культуры будут и впредь играть самоотверженную и преданную роль в поощрении, планировании и управлении потоком сотрудничества посредством политики, а также путем прямого участия в культурных мероприятиях в общих интересах наших государств и народов», — сказала заместитель председателя правительства Республики Сербия и министр культуры и информации Республики Сербия Майя Гойкович.

На полях культурного форума представители ведомств обеих стран обсудили направления двустороннего взаимодействия и сотрудничества. В рамках мероприятия прошли пленарное заседание «Духовная связь и культурные коды — платформа построения сотрудничества России и Сербии» и круглый стол «Человеческий капитал, культурное наследие и духовные ценности как основа творческого предпринимательства».

В этот же день были открыты выставка работ В.Д. Поленова из собрания российских музеев «Василий Поленов: Сербская война глазами русского художника» и экспозиция, посвященная герою Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. генерал-майору М.Г. Черняеву, из собрания Государственного исторического музея.

Кроме того, одним из ключевых событий в Белграде стало открытие музейного роад-шоу и сопутствующая ему презентационная сессия российских музеев. Музейное роад-шоу — уникальный проект Министерства культуры Российской Федерации, представляющий собой презентационный марафон, в ходе которого руководители флагманских федеральных музеев России представляют зарубежным партнерам особенности своих коллекций с целью углубления межмузейного сотрудничества.

От российского музейного сообщества в мероприятии приняли участие руководители Государственного исторического музея Алексей Левыкин, Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В.Д. Поленова Наталья Поленова, Российского этнографического музея Юлия Купина, Государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника «Кижи» Елена Богданова, Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского Наталья Абакумова, Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника Игорь Корнеев, «РОСИЗО» Ольга Галактионова и другие.

Также в этот день в мэрии Белграда состоялся концерт молодых исполнителей Санкт-Петербургского дома музыки совместно с солистами Сербской филармонии.