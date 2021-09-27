Новые российские сериалы, о которых вы еще не слышали

«Чиновница»

В конце осени на платформе KION выйдет сериал с Викторией Толстогановой в главной роли. Она сыграла сотрудницу областного минздрава, которая подписывает документы на выпуск фальшивых лекарств. Но дело не в ее желании нажиться – она действует под влиянием любимого человека (Максим Виторган). Со временем она осознает, что делает и как это отражается на других людях. По слухам, премьеру сериала переносили не один раз из-за поднятых в нем тем — они показались очень болезненными для пандемии.

«Товарищ майор»

KION предложит зрителям и новый комедийный проект, снятый Борисом Хлебниковым и спродюсированный Авдотьей Смирновой и Анной Пармас. В центре истории — майор ФСБ Сан Саныч Кулешов, работающий в отделе прослушки (Евгений Сытый). Он переживает личностный кризис. Это отражается и на людях, которых прослушивает сотрудник, — он начинает сочувствовать им и помогать. Тайный герой вмешивается в жизнь людей и «наносит» добро по своему усмотрению. Ничего путного из этого, конечно, не выходит.

«Последний аксель»

Спортивная драма расскажет о Кате, которая росла с деспотичным отцом (Ангелина Загребина). После его смерти она отправляется в Москву, чтобы подготовиться к чемпионату мира по фигурному катанию. Она хочет выступить на соревнованиях и обрести свободу для себя и младшей сестры. На ее пути встречается тренер-тиранша в исполнении Елены Подкаминской. В образе хореографа предстанет олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Сериал уже выходит на сервисе MEGOGO.

«Пингвины моей мамы»

Подростковая драма от Наталии Мещаниновой выйдет в начале октября. 15-летний стендапер Гоша пытается пережить травмы с помощью шуток. У него ворох проблем — стычки в школе, несчастная любовь и сложности в отношениях с родителями. Они спасают детей — усыновили троих и готовятся принять четвертого ребенка в семью. Гоше кажется, что ему нет места ни в родном доме, ни в сердцах родителей. Стендап становится единственной отдушиной. Сначала родителей шокируют его откровенные шутки, но со временем они помогают им осознать проблемы.

Фото: кадр из сериала «Товарищ майор»