Киновед и кинокритик Кирилл Разлогов умер в 75 лет

27.09.2021
Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России, программный директор Московского Международного кинофестиваля, телеведущий Кирилл Разлогов скончался в результате сердечного приступа.
Дата и место прощания пока не определены.
Кирилл Разлогов — заслуженный деятель искусств России, директор Российского института культурологии (1989-2013). Автор и ведущий программы «Культ кино» на телеканале «Культура».
Разлогов также является автором почти двух десятков книг, почти 600 научных работ по истории искусства и кинематографа.