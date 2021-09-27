Киновед и кинокритик Кирилл Разлогов умер в 75 лет

27.09.2021

Киновед и кинокритик Кирилл Разлогов умер в 75 лет

Смерть кинодеятеля подтвердила ТАСС его дочь Анастасия Разлогова.

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России, программный директор Московского Международного кинофестиваля, телеведущий Кирилл Разлогов скончался в результате сердечного приступа.

Дата и место прощания пока не определены.

Кирилл Разлогов — заслуженный деятель искусств России, директор Российского института культурологии (1989-2013). Автор и ведущий программы «Культ кино» на телеканале «Культура».

Разлогов также является автором почти двух десятков книг, почти 600 научных работ по истории искусства и кинематографа.