VII еврейский кинофестиваль пройдет в Москве

С 3 по 10 октября на нескольких культурных площадках Москвы состоится 7-й Московский еврейский кинофестиваль, сообщают организаторы смотра.

Мероприятие пройдет с соблюдением мер эпидемиологической безопасности – с 50%-й рассадкой. Посетители фестиваля увидят лучшие современные фильмы на еврейскую тематику.

Организаторы сообщили, что в этом году в программе снова более 50 уникальных фильмов, абсолютное большинство из которых будут показаны в России впервые. Помимо показов, будут организованы образовательные события и Q&A сессии с создателями фильмов.

В программе 7-го Московского еврейского кинофестиваля - лучшие документальные и игровые полнометражные и короткометражные ленты, анимация. Также зрителей и гостей фестиваля ждет насыщенная программа полнометражного и короткометражного документального кино из Израиля, США, Канады, Германии, Франции, Бельгии, Польши, Палестины и других стран.

Жюри 7-го МЕКФ возглавит американо-канадский режиссер, сценарист, продюсер Вадим Перельман. Его дебютный фильм «Дом из песка и тумана» получил три номинации на «Оскар». Перельман был награжден ТЭФИ за сериал «Измены», а мировая премьера его «Уроков фарси» прошла в рамках 70-го Берлинского кинофестиваля.

Фото: кадр из фильма