Болгарский актер и режиссер Христо Ганев умер в 97 лет

26.09.2021
Христо Ганев родился 2 августа 1924 года в городе Павел-Баня. Закончил сценарный факультет ВГИКа в 1950-м, после чего начал работать на студии художественных фильмов в Софии.
Сценарная деятельность Христо началась в 1954-м с фильма «Песни о человеке». В 1957-м начал сотрудничать с режиссером Бинкой Желязковой, своей супругой.
Лауреат ряда премий, Ганев занимался написанием сценариев для мультфильмов, в основном для своего зятя, художника, режиссера и карикатуриста Анри Кулева. Среди известных сценарных работ – «Партизаны», «Как молоды мы были», «Ночью по крышам», «Жизнь течет тихо».