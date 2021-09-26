Международный кинофестиваль дизайна пройдет в Москве

С 29 сентября по 3 октября в Москве состоится международный кинофестиваль, посвященный дизайну, сообщает пресс-служба фестиваля.

Фестиваль организован компанией «Синема Хайенд», проводится при поддержке Министерства культуры РФ и Миланского кинофестиваля фильмов о дизайне (MDFF). Показы состоятся в кинотеатрах Foster Cinema (на территории торгового центра дизайнерского искусства), «КАРО 11 Октябрь», «Иллюзион», в кинозале «Марш» и на других московских площадках.

Президент Московского международного кинофестиваля дизайна Борис Хобод рассказал, что среди присланных заявок есть фильмы из Великобритании, Италии, США, Китая, Польши, Чили, Латвии, Дании, Канады, Сингапура, Аргентины, Бельгии и России. В программу кинофестиваля вошли кинопортреты культовых дизайнеров и брендов, философские зарисовки, документальные фильмы об архитектурных шедеврах великих и признанных мастеров, историческое кино и кино о модной индустрии в разных ее проявлениях.

Помимо кинопоказов, посетителей ожидают дискуссии о роли искусства вообще и дизайна в частности в современной жизни человечества. В конкурсной программе Московского международного кинофестиваля дизайна три номинации: архитектура, Fashion, дизайн. Оценивать присланные работы будет экспертное жюри из архитекторов, дизайнеров, арт-менеджеров и деятелей кино.