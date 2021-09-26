Израильский режиссер Джад Неэман умер в 85 лет

Известный израильский кинорежиссер Джад Неэман скончался в возрасте 85 лет от онкологического заболевания, сообщает Times Of Israel.

Иегуда Неэман родился в 1933 году в Тель-Авиве. Сначала учился в гимназии в Герцлии, после чего в Еврейском университете в Иерусалиме.

Получил специальность врача, долгое время работал исследователем и преподавателем Тель-Авивского университета. Начиная с 1966 года принимал участие в производстве фильмов для Первого канала израильского телевидения.

Лауреат премии Израиля, Джад Неэман также был врачом и поэтом, принимал участие в Шестидневной войне 1967 года и войне Судного дня 1973 года. Наибольшую известность ему принес фильм «Марш с носилками» («Маса алункот»), который считается первым фильмом критического содержания об армии.

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