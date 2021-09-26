Поэтическая премия имени Андрея Деменьтева открыла прием заявок

26.09.2021

Поэтическая премия имени Андрея Деменьтева открыла прием заявок

25 сентября начался прием заявок на ежегодную Всероссийскую поэтическую премию имени Андрея Дементьева, сообщает «Культуромания». 

Подать заявки на участие принимаются «Домом поэзии Андрея Дементьева». За победу в номинации «За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества» могут побороться авторы, создавшие художественные произведения, программы, проекты, культурные акции, имеющие большую социальную значимость для культурной жизни. 
Для участия в номинации «Молодой поэт» претендентам должно быть от четырнадцати до двадцати девяти лет, они должны писать на русском языке, а также хотя бы раз издавали свои стихи за последние три года. Прием произведений для выдвижения на Всероссийскую поэтическую премию имени Андрея Дементьева осуществляется как в печатном, так и в электронном виде, сообщает «Культуромания».

Фото: Pixabay