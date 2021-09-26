Следы арзамасского кремля обнаружили в Нижегородской области

26.09.2021
В сообщении говорится, что прежде информацию об арзамасской крепости можно было почерпнуть лишь из немногочисленных письменных источников. Археологические исследования существование арзамасского кремля до настоящего времени не подтверждали.
В администрации добавили, что в ходе раскопок впервые был обнаружен ров крепости, границы которого соответствовали ранее известным данным. О времени основания крепости существуют противоречивые сведения – некоторые историки связывают ее возникновение с военным походом Ивана Грозного на Казань в 1552 году.
Во время пожара 1726 года в огне сгорела большая часть деревянной крепости, после чего она больше не восстанавливалась. В сообщении уточняется, что на некоторых участках культурный слой залегает очень глубоко и сохранил участки каменных и деревянных мостовых, а также подполы построек XVIII века со следами разных пожаров.
Фото: pixabay