Следы арзамасского кремля обнаружили в Нижегородской области

Во время раскопок в городе Арзамасе Нижегородской области археологи обнаружили следы средневековой крепости, возникновение которой связано с военным походом Ивана Грозного на Казань в 1552 году, сообщает пресс-служба администрации города.

В сообщении говорится, что прежде информацию об арзамасской крепости можно было почерпнуть лишь из немногочисленных письменных источников. Археологические исследования существование арзамасского кремля до настоящего времени не подтверждали.

В администрации добавили, что в ходе раскопок впервые был обнаружен ров крепости, границы которого соответствовали ранее известным данным. О времени основания крепости существуют противоречивые сведения – некоторые историки связывают ее возникновение с военным походом Ивана Грозного на Казань в 1552 году.

Во время пожара 1726 года в огне сгорела большая часть деревянной крепости, после чего она больше не восстанавливалась. В сообщении уточняется, что на некоторых участках культурный слой залегает очень глубоко и сохранил участки каменных и деревянных мостовых, а также подполы построек XVIII века со следами разных пожаров.

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