Конкурс отзывов и рецензий «Вдумчивый читатель» пройдет в Москве

1 октября в Москве открывается первый этап конкурса отзывов и рецензий на новые детские книги «Вдумчивый читатель», сообщает официальный сайт мэра столицы.

«1 октября начнется XII Московский конкурс отзывов и рецензий на новые детские книги «Вдумчивый читатель». Главное условие, которое должны выполнить участники, – выбрать и отрецензировать книги из рекомендательного каталога Центральной городской детской библиотеки имени А. П. Гайдара «100 лучших новых книг для детей и подростков – 2021», – говорится в сообщении.



Оценить только что вышедшие книги, попробовать себя в роли литературного критика, а также поразмышлять о текстах современников (номинация «Руководитель детским чтением») смогут ученики с 4-го по 11-й классы, а также библиотекари, учителя, родители и студенты педагогических вузов. Работу для конкурса участник должен написать самостоятельно, не допуская никакого плагиата.





«На первом этапе конкурса библиотеки и школы соберут написанные работы, затем для участия во втором этапе их отправят организаторам. Сделать это можно до 13 декабря включительно. Индивидуальные участники могут писать и присылать рецензии напрямую организаторам. На втором этапе жюри открытым голосованием выберет финалистов и победителей», – говорится в сообщении. Подведение итогов и награждение победителей запланированы в январе 2022 года.



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