Фестиваль для подростков ToDo Fest открылся в Москве

В Москве стартовал фестиваль для подростков ToDo Fest, сообщает «Культуромания».

В молодежном пространстве «Пушкинский.Youth» стартовал фестиваль для подростков 13–18 лет ToDo Fest. Мероприятие организовано при поддержке ГМИИ имени Пушкина, «Пушкинский.Youth» и «Новой школы».

Гостей мероприятия ожидают спикеры: дизайнеры, журналисты, маркетологи, кураторы выставок и руководители проектов в разных сферах деятельности. Также перед посетителями выступят руководитель направления «Пушкинский.Youth» Наталья Гомберг, автор TikTok-блога об искусстве Артур Чех, учебный мастер Школы дизайна НИУ ВШЭ Нона Аракелян и многие другие, сообщает «Культуромания».

На фестивале можно будет посетить творческие мастерские и поучаствовать в различных тренингах. Вход на фестиваль свободный, но по предварительной регистрации.

Фото: пресс-служба фестиваля ToDo Fest