Российская драма получила награду на кинофестивале в Сан-Себастьяне

Главный приз конкурсной программы «Новые режиссеры» на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне получила дебютная драма Лены Ланских «Ничья», сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

«В этом году мы уже гордились за фильм «Разжимая кулаки» (режиссер Кира Коваленко, картина удостоилась главного приза программы «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале), и сейчас настало время чествовать создателей яркого проекта «Ничья». Очень благодарны творческой команде, продюсерам фильма за их труд и с нетерпением ждем картину на экранах страны. Успех нашего дебютного кино говорит о высоком уровне проектов и, безусловно, является ориентиром, а также примером для начинающих кинематографистов. Приятно видеть, когда поддержанные ведомством картины выстреливают и так великолепно представляют нашу страну на международной арене», – отметила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.

Кинолента «Ничья» рассказывает о жизни 14-летней девочки, которая вынуждена скрывать, что родила ребенка. Производством картины занималась студия СТВ при поддержке Минкультуры РФ.

Роли исполнили Анастасия Струкова, Ольга Малахова, Иван Ивашов, Вячеслав Баранов и другие артисты. Фильм также был представлен в конкурсной программе завершившегося в субботу российского фестиваля «Кинотавр».

Фото: кадр из фильма