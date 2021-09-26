Владимир Мункуев стал лучшим режиссером «Кинотавра»

26.09.2021

Владимир Мункуев стал лучшим режиссером «Кинотавра»

Награду за режиссуру на фестивале «Кинотавр» получил Владимир Мункуев за драму «Нуучча», сообщает ТАСС. 

Открытый ежегодный российский фестиваль «Кинотавр» прошел в Сочи. В субботу состоялась церемония награждения. 

Приз за режиссуру достался Владимиру Мункуеву, представившем на «Кинотавре» якутскую драму «Нуучча». «Это очень важно, спасибо большое. Я бы хотел сказать всем кинематографистам: давайте не бояться», – сказал режиссер во время вручения награды.

Сюжет драмы расскажет о событиях, происходивших в Якутии в конце XIX века. Ранее сообщалось, что фильм получил Гран-при в одной из наиболее престижных конкурсных секций «На восток от Запада» международного кинофестиваля в городе Карловы Вары. 

Фото: кадр из фильма