Владимир Мункуев стал лучшим режиссером «Кинотавра»

26.09.2021
Открытый ежегодный российский фестиваль «Кинотавр» прошел в Сочи. В субботу состоялась церемония награждения.
Приз за режиссуру достался Владимиру Мункуеву, представившем на «Кинотавре» якутскую драму «Нуучча». «Это очень важно, спасибо большое. Я бы хотел сказать всем кинематографистам: давайте не бояться», – сказал режиссер во время вручения награды.
Сюжет драмы расскажет о событиях, происходивших в Якутии в конце XIX века. Ранее сообщалось, что фильм получил Гран-при в одной из наиболее престижных конкурсных секций «На восток от Запада» международного кинофестиваля в городе Карловы Вары.