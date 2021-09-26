Владимир Мункуев стал лучшим режиссером «Кинотавра»

Награду за режиссуру на фестивале «Кинотавр» получил Владимир Мункуев за драму «Нуучча», сообщает ТАСС.

Открытый ежегодный российский фестиваль «Кинотавр» прошел в Сочи. В субботу состоялась церемония награждения.

Приз за режиссуру достался Владимиру Мункуеву, представившем на «Кинотавре» якутскую драму «Нуучча». «Это очень важно, спасибо большое. Я бы хотел сказать всем кинематографистам: давайте не бояться», – сказал режиссер во время вручения награды.

Сюжет драмы расскажет о событиях, происходивших в Якутии в конце XIX века. Ранее сообщалось, что фильм получил Гран-при в одной из наиболее престижных конкурсных секций «На восток от Запада» международного кинофестиваля в городе Карловы Вары.

Фото: кадр из фильма