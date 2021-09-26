Netflix продлил «Ведьмака» на третий сезон

Видеосервис Netflix анонсировал третий сезон сериала «Ведьмак» (The Witcher), созданного по вселенной польского писателя Анджея Сапковского, говорится в сообщении, размещенном на официальной странице проекта в Twitter.

«Мы можем официально объявить о третьем сезоне «Ведьмака»», – говорится в сообщении. Детали будущих съемок не раскрываются.

Одновременно сервис анонсировал планы по созданию второго полнометражного мультипликационного фильма и сериала, ориентированного на детскую аудиторию и просмотры в кругу семьи. Ранее в июле Netflix заявил, что снимет шестисерийный фильм по мотивам «Ведьмака».

Главных героев в предыдущих сезонах сериала «Ведьмак» сыграли Генри Кавилл (в роли Геральта), Аня Чалотра (возлюбленная Геральта чародейка Йеннифэр) и Фрейя Аллан (наследница королевства Цинтра по имени Цири).

Фото: кадр из сериала