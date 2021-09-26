Румынский фильм «Голубая луна» победил на кинофестивале в Сан-Себастьяне

26.09.2021
Кинолента была удостоена главной награды смотра « «Золотой раковины». Американская и датская актрисы Джессика Честейн и Флора Офелия получили премию «Серебряная раковина» за лучшие актерские работы.
Российская драма режиссера Лены Ланских «Ничья» стал победителем в номинации «Новые режиссеры». Смотр, в ходе которого были представлены десятки кинолент, начал работу 17 сентября.
Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне проходит ежегодно с 1953 года и считается одним из самых престижных в Европе. Смотр несколько раз становился площадкой для знаковых премьер в мировом кинематографе.