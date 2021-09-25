Известный пакистанский актер Талат Икбаль умер в США

Пакистанский актер кино и ТВ Талат Икбаль скончался в США 24 сентября, сообщает Geo News.

По сообщению семьи актера, Икбаль попал в одну из больниц Далласа в критическом состоянии. Это произошло спустя несколько дней после смерти его дочери Сары.

В сообщении не указывается, что стало причиной кончины артиста. Похороны состоятся в Мемориальном парке Рестленд в Далласе, где покоятся известные люди города.

Икбаль дебютировал на экранах в 60-х, после чего благодаря эффектной внешности стал одной из ключевых фигур пакистанского кино 70-80-х годов . В 70-х Икбаль женился на своей коллеге, актрисе Сумбул, а в конце 90-х вместе с семьей переехал в США.

Фото: кадр из репортажа