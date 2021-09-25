Лучшим фильмом «Кинотавра» стала драма «Море волнуется раз»

Фильмом-победителем фестиваля «Кинотавр» признали драму «Море волнуется раз» Николая Хомерики, сообщает ТАСС.

Состоялась церемония награждения ежегодного российского фестиваля «Кинотавр». «Этот фильм если заходит, то он заходит. Я рад, что вам зашло. На основе нашей с женой жизни эта история была придумана. Спасибо вам», – рассказал Хомерики при вручении награды.

Сюжет картины повествует о паре влюбленных, которые скрываются от всего мира в старом доме, окруженном диким лесом. Идиллию их существования разрушают ночные кошмары, в которых девушке снится, как ее накрывает гигантской волной.

В один день молодые люди встречаются с супружеской парой, живущей рядом, и очень похожими на них самих. Роли в картине сыграли Ольга Бодрова, которая получила награду за лучшую женскую роль, Валерий Степанов, Юлия Ауг и Андрей Смоляков.

Фото: кадр из фильма