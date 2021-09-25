Режиссер Джим Джармуш опубликовал сборник своих коллажей

25.09.2021
В книгу вошли работы, которые Джармуш создавал на протяжении многих лет. На идею создания коллажей режиссера вдохновил писатель Уильям Берроуз.
Режиссер пояснил, что для него это «своего рода маленькие миры снов», и это оказывает терапевтическое действие. Он добавил, что в процессе создания остается наедине с собой, и тем самым сохраняет спокойствие.
В США книга «Some Collages» продается за 40 долларов. Помимо своей работы режиссером, Джим Джармуш известен как продюсер, актер, музыкант, поэт и автор саундтреков.