Режиссер Джим Джармуш опубликовал сборник своих коллажей

В США вышла книга Джима Джармуша «Some Collages» издательства Anthology, в которой собраны сотни коллажей режиссера, сообщает «Афиша Daily».

В книгу вошли работы, которые Джармуш создавал на протяжении многих лет. На идею создания коллажей режиссера вдохновил писатель Уильям Берроуз.

Режиссер пояснил, что для него это «своего рода маленькие миры снов», и это оказывает терапевтическое действие. Он добавил, что в процессе создания остается наедине с собой, и тем самым сохраняет спокойствие.

В США книга «Some Collages» продается за 40 долларов. Помимо своей работы режиссером, Джим Джармуш известен как продюсер, актер, музыкант, поэт и автор саундтреков.

Фото: кадр из Youtube-ролика