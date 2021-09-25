Российский фильм «Батя» завоевал приз на кинофестивале в Милане

Фильм «Батя» производства Good Story Media, ТНТ и ТНТ4 получил диплом кинофестиваля Premio Felix, который в четвертый раз проводился в Милане, сообщает пресс-служба телеканала ТНТ4.

В сообщении пресс-службы говорится, что ежегодный фестиваль ориентирован на российское кино, а обязательное условие участия в конкурсной программе – наличие в картине светлого гуманистического начала. Сюжет комедии разворачивается вокруг главного героя Макса, которого играет Стас Старовойтов, и его отца в исполнении Владимира Вдовиченкова.

Первоначально создатели киноленты планировали сделать шортком – сериал состоящий из полутораминутных серий, каждая из которых разделена на два скетча. В них современное воспитание сравнивалось бы с тем, которое получали люди во времена 90-х.

Планам не суждено было сбыться – проект стал полнометражной комедией, которая собрала больше 500 млн рублей кассовых сборов в прокате. Картина также заняла почетное место в топе самых успешных картин 2021 года на цифровых платформах.

Фото: кадр из фильма