Украинский артист балета Дмитрий Омельченко умер в 40 лет

На 41-м году жизни в Днепре скончался известный артист балета и постановщик Дмитрий Омельченко, сообщила на своей странице в Facebook пресс-служба Днепропетровского академического театра оперы и балета.

Причины смерти артиста, которому 6 октября должен был исполниться 41 год, в сообщении не указаны. «Он был ребенком театра, который еще с детства знал, что свяжет свою жизнь с балетом. В совершенстве знал, что такое мир театра и сцены. В наших воспоминаниях он навсегда останется страстным и отчаянным Хозе, смелым Конрадом, благородным принцем» – говорится в сообщении на странице театра.

Также коллектив театра выразил свои соболезнования близким, родным и коллегам артиста. Дмитрий Омельченко исполнял главные партии в большинстве спектаклей театра.

Он также был автором авангардных балетных постановок, ставших украшением репертуара. Лауреат премии имени И. Кобринского 2017 года.

За время своей работы на сцене Дмитрий воплотил такие образы, как принц Зигфрид в «Лебедином озере»; принц Дезире в «Спящей красавице»; Щелкунчик в «Щелкунчике»; Граф Альберт в «Жизели»; кавалер в «Пахите»; Эспада в «Дон Кихоте».

Фото: страница Днепропетровского академического театра оперы и балета в Facebook