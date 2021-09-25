Ярмарка антикварных вещей пройдет во «Флаконе»

2–3 октября блошиный рынок «Мосвинтаж» откроет новый антикварный сезон. Об этом сообщается в Instagram дизайн-завода «Флакон».

Ярмарка старинных вещей разместится в большом зале дизайн-завода «Флакон». В сообщении говорится, что в событии примут участие более 30 антикварных магазинов и частных винтажных интернет-лавочек.

На ярмарке можно будет найти только проверенных продавцов, отобранных из участников Городского блошиного рынка в Музее Москвы. «Флакон сам по себе интересное пространство со множеством кафе и дизайнерских студий», — говорится в сообщении.

Покупатели смогут найти на прилавках одежду, украшения, аксессуары, сумки, фарфор и стекло разных лет. Помимо того, магазин винила представит сотни пластинок.