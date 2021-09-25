Ozon задумался о создании собственного онлайн-кинотеатра

Торговая площадка Ozon планирует запустить собственный онлайн-кинотеатр, сообщает «Коммерсантъ».

Как говорится в сообщении, на данный момент компания рассматривает стратегии запуска видеосервиса. Одновременно Ozon консультируется с Ivi, Megogo и видеосервисом Viasat о партнерстве и формах сотрудничества.

В качестве одного из вариантов Ozon рассматривает вариант приобретения технологии white label у других видеосервисов. В таком случае потенциальный партнер станет техническим исполнителем платформы, на которой будет написано, что это продукт Ozon.

На данный момент у Ozon нет четкого проекта своего онлайн-кинотеатра — пока что «ритейлер хочет решить экосистемные задачи» и усилить свою программу лояльности. Так, у Ozon уже имеется подписка Ozon Premium, дебетовая карта с кэшбеком Ozon.Card, сервис по продаже авиабилетов Ozon.Travel и др.