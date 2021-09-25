Фотовыставка «Золотая черепаха» стартует в Москве

XV Международная выставка фотографии дикой природы «Золотая черепаха» пройдет в Новой Третьяковке с 25 сентября по 31 октября, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Программа выставки включает мастер-классы, лектории, кинопоказы и квесты. Этот творческий конкурс йже 15 лет объединяет страны и людей, служит благородному делу популяризации природоохранных идей и экологического просвещения подрастающего поколения, демонстрирует красоту дикой природы, подчеркивая ценность и необходимость сохранения животного и растительного мира нашей планеты, рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он добавил, что за время проведения фестиваля в нем приняли участие 155 тысяч работ профессиональных фотографов из 146 стран мира, лучшие из которых теперь представлены в залах Третьяковской галереи. Для слабовидящих посетителей в проекте «Белая книга» представлены 200 3D-фотографий со специальным рельефом, который можно прочитать прикосновением пальцев .