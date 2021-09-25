Фестиваль технических достижений «Техносреда» открывается в Москве

Фестиваль технических достижений «Техносреда», ключевое событие Года науки и технологий, начинает работу в Москве, сообщает пресс-служба фестиваля.

На «Техносреде» представят свои уникальные разработки и проекты ведущие научно-технологические компании, вузы и научно-исследовательские институты, а также ученые и лидеры научной среды. В рамках деловой программы запланированы паблик-токи, лекции от Российского общества «Знание» и Политехнического музея.

Главные заявленные темы: новая медицина, освоение космоса, климат и экология, искусственный интеллект, цифровизация и энергетика будущего. Фестиваль даст старт регистрации на научный конкурс «Наука. Территория героев», в котором смогут принять участие школьники и студенты вузов.

Также гости мероприятия смогут посетить фестиваль научного кино «Техносреда». На нем представят лучшие российские и международные документальные фильмы, которые можно будет обсудить в формате паблик-тока с режиссерами, ведущими научными деятелями и авторами научно-популярных книг.

По территории выставки участники и посетители фестиваля смогут перемещаться на специальном транспорте. Он снабжен системой электронной навигации, которая поможет гостям не пропустить интересное событие или построить маршрут.