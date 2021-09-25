Международный фестиваль дебютного кино пройдет в Петербурге

С 6 по 13 октября в Петербурге состоится II Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии, сообщает пресс-служба кинофестиваля.

Организаторы мероприятия сообщили, что основными площадками фестиваля станут новый «Актовый зал» «Дома 12» и и киноцентр «Родина». Для определения победителей среди полного и короткого метра собрано международное жюри.

Вне конкурса представят еще пять блоков, среди которых документальное кино, фильмы российских режиссеров, slow-burner-хорроры, выбор жюри и специальная программа «В центре внимания». Картиной открытия фестиваля станет российская премьера фильма «Будущее», режиссерами которого являются Пьетро Марчелло, Франческо Мунци и Аличе Рорвахер.

Президентом фестиваля выступает Александр Роднянский, программным директором – Алексей Артамонов, а куратором конкурса короткого метра – Андрей Карташов. В конкурсе и специальных программах фестиваля пройдут российские и петербургские премьеры лауреатов и участников кинофестивалей в Каннах, Венеции, Берлинале, «Сандэнс», а также других больших смотров.