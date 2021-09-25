Актер из «Санта-Барбары» Бэзил Хоффман умер в 83 года

На 84-м году жизни скончался американский актер Бэзил Хоффман, ветеран кино и ТВ, артист с послужным списком, включающим две сотни пунктов, сообщает Deadline со ссылкой на представителя актера.

В сообщении агентства не уточняются причины и обстоятельства смерти артиста. Бэзил Хоффман родился в Хьюстоне, штат Техас, в 1938-м.

Он отучился в университете по специальности «экономика», после чего отправился в Нью-Йорк, где обучался актерскому мастерству в Академии драматических искусств. Немного набрав съемочного опыта в нескольких рекламных роликах и эпизодических ролях, Хоффман взял курс на Голливуд.

За свою карьеру актер поучаствовал в 200 кинопроектах. В числе его работ оригинальный сериал «Кунг-фу» 70-х, «Досье детектива Рокфорда», «Вся президентская рать» 1976-го, «Коломбо», «Близкие контакты третьей степени», «Чертова служба в госпитале МЭШ», «Любовь с первого укуса», «Электрический всадник», оригинальная «Династия», Джошуа Френдли в «Санта-Барбаре», «Блюз Хилл-стрит», «Сумеречная зона», «Да здравствует Цезарь!».



Фото: кадр из фильма



