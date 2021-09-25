Государственные музеи Подмосковья будут работать бесплатно 25 и 26 сентября

Ближайший уикенд, 25 и 26 сентября, посетить государственные музеи Московской области можно будет бесплатно, сообщает «Культуромания».

Пресс-служба губернатора региона сообщила, что акция приурочена ко Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября. В сообщении добавляется, что благодаря акции «День туризма» еще больше людей смогут провести с пользой и удовольствием выходные в Подмосковье: погулять по историческим местам, познакомиться с коллекциями музеев — художественными собраниями, изделиями народных промыслов, реликвиями древности и героическим прошлым нашей страны.

Для бесплатного посещения откроется 13 музеев, сообщает «Культуромания». Среди них историко-художественный музей «Новый Иерусалим», Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник, усадьба «Мураново», литературно-мемориальный музей-заповедник Чехова «Мелихово», Зарайский Кремль и многие другие.