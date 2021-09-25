Победителей «Кинотавра» объявят в Сочи

На торжественной церемонии в Зимнем дворце в Сочи назовут победителей российского фестиваля «Кинотавр», сообщает ТАСС.

За главный приз поборются 15 картин, включая как дебютные проекты, так и фильмы опытных режиссеров. Из-за пандемийных ограничений уже второй год фестиваль «Кинотавр» проходит в Сочи в формате делового кинофорума.

В качестве фильма закрытия выбрана драма Киры Коваленко «Разжимая кулаки», ученицы Александра Сокурова. Ранее кинолента получила главную награду во второй по значимости программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля.

Одним из фаворитов стала якутская картина «Нуучча» режиссера Владимира Мункуева, снятая по мотивам произведений польского писателя и этнографа Вацлава Серошевского. Ранее фильм удостоился Гран-при в одной из наиболее престижных конкурсных секций «На восток от Запада» международного кинофестиваля в городе Карловы Вары.

В ходе торжественной церемонии назовут обладателя главного приза, а также удостоенных награды за лучшую режиссерскую работу, приза имени Даниила Дондурея за лучший дебют, призов за лучшую мужскую и женскую роль, за операторскую работу и сценарий. Фестиваль «Кинотавр» проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.