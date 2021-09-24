4000 московских школьников прошли образовательный квест Музея Победы

Стартовавший 15 сентября квест «Подвиг народа» призван рассказать участникам о вкладе тружеников тыла — врачей, рабочих, ученых, деятелей культуры, всего советского народа — в уничтожение нацизма, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Участникам предстоит за 60–75 минут выполнить задания и заполнить рабочие тетради, используя свои знания об истории войны и информацию, полученную в залах музея. Для разных возрастных групп разработаны сюжетные линии разной сложности.

Квест основан на экспозициях «Подвиг Армии» и «Подвиг народа», представленных на площади более трех тысяч квадратных метров. Уникальное сочетание панорам, декораций, мультимедийных комплексов и подлинных раритетов позволит ребятам прикоснуться к живой истории и погрузиться в атмосферу военной эпохи.

Тематические разделы экспозиций посвящены разным этапам войны: от защиты Брестской крепости до штурма Берлина. Ребята окажутся на концерте фронтовой бригады в воинской части, в школе, переоборудованной под госпиталь, в сожженной деревне, в заводском цеху.

Проверить свои знания в историко-образовательном квесте ежедневно могут до 800 человек. Всего в течение учебного года его участниками станут более 100 тысяч школьников. При прохождении квеста соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования.

Фото: пресс-служба Минкультуры России