Актрисы, которые пересели в режиссерское кресло

Оливия Уайлд





Привлекла внимание ролью в сериале «Доктор Хаус». Затем последовали другие проекты с ее участием: «Трон: Наследие», «Любовь по рецепту и без», «Эффект Лазаря». В 2019 году она выпустила режиссерский дебют — «Образование». Комедия рассказывает о двух подругах-школьницах, которые пропустили важные моменты за учебой и решили наверстать упущенное. До этого она сняла клипы для Red Hot Chili Peppers и Edward Sharpe & The Magnetic Zeros, а также спродюсировала несколько документалок. Сейчас Уайлд работает над психологическим триллером «Не волнуйся, солнышко». Он должен выйти в будущем году.





Мелани Лоран





Французская актриса прославилась на весь мир после выхода «Бесславных ублюдков» Квентина Тарантино. Она продолжила играть в кино, но таких же ярких фильмов с ее участием пока не вышло. В 2008 году Лоран решила попробовать себя на режиссерском поприще. Сперва вышли короткометражки, затем первый полный метр «Родные». В 2014 году вышел фильм «Я дышу», повествующий о женской дружбе и ее печальном развитии. Лоран стала режиссером и сценаристом картины, которую тепло приняли в Каннах. Затем последовали психологические триллеры «Галвестон» и «Бал безумцев». В 2022 году выйдет драматический фильм «Соловей» о сестрах, которые пытаются выжить в оккупированной Франции времен Второй мировой войны. Главные роли исполнили сестры Дакота и Эль Фаннинг.



Грета Гервиг





Начала актерскую карьеру без образования. Первую известность получила поле выхода нескольких мамблкоров — независимых и малобюджетных фильмов с акцентом на диалогах. Наибольшую известность ей принесли роли в фильмах «Госпожа Америка», «Гринберг» и «Милая Фрэнсис». Она получила номинацию на «Золотой глобус» и предложение сняться у Вуди Аллена. С самого начала работы Гервиг начала изучать процесс кинопроизводства. Она была сорежиссером в одном из фильмов, сценаристом и продюсером в еще нескольких картинах, в которых снималась. Первый полный метр Гервиг «Леди Бёрд» вышел в 2017 году и принес две номинации на «Оскар». Удивительно, но за всю историю вручения премии Гервиг стала лишь пятой женщиной, номинированной в категории «лучшая режиссура». Следующий фильм «Маленькие женщины» получил шесть номинаций на «Оскар».





Фото: кадр из сериала «Доктор Хаус»