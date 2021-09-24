Международная книжная ярмарка открылась в Москве

В выставочном комплексе «Экспоцентр» прошла торжественная церемония открытия 34-й Московской международной книжной ярмарки (ММКЯ), сообщает пресс-служба ярмарки.

Вице-президент Российского книжного союза Владимир Григорьев во время церемонии открытия рассказал, что книжная индустрия выдержала нанесенный пандемией удар. Он добавил, что книги живут, а издательства сохранили свои творческие коллективы и продолжают созидать.

На церемонии открытия выступил писатель и журналист Юрий Рост, который отметил, что у людей сохранился высокий интерес к чтению. «Я счастлив, что Московская международная книжная ярмарка открылась, что книга по-прежнему жива и интерес к ней велик. Хотел бы выразить благодарность оргкомитету, который сделал проведение ММКЯ возможным», — сказал Рост.

В 4-дневную программу ММКЯ включено более 300 мероприятий на девяти площадках. Посетителей ждут встречи с известными авторами, презентации книг, открытые дискуссии и мастер-классы.