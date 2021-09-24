Российская премьера фильма «Капитан Волконогов бежал» состоялась на «Кинотавре»

Премьерный показ картины Наташи Меркуловой «Капитан Волконогов бежал» прошел на «Кинотавре», сообщает ТАСС.

По словам режиссера Наташи Меркуловой, создатели драмы «Капитан Волконогов бежал» хотели передать экспрессию и динамику авангардного искусства, поэтому добавили в ленту эстетику этого направления. Публика встретила российскую премьеру фильма в основном конкурсе фестиваля «Кинотавр» продолжительными аплодисментами.

В драме «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова объединились элементы авторского и жанрового кино. Сюжет рассказывает о сотруднике особого подразделения, чья жизнь круто изменилась после того, как его самого объявляют преступником.

«Все наши фильмы питаются нашими страхами. Начиная с «Интимных мест» (совместный дебют Меркуловой и Чупова), вещи, которые нас волнуют и пугают, появляются в наших картинах. «Капитан Волконогов бежал» про два генеральных страха – оказаться на месте жертвы и в то же время оказаться на месте мучителя», – пояснила Меркулова. Чупов в свою очередь рассказал, что на авторов при создании фильма повлияли режиссеры Вадим Абдрашитов и Алексей Балабанов, актер Жан-Поль Бельмондо, писатели Василий Аксенов и Виктор Астафьев.



Фото: кадр из фильма