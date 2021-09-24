Новые книги зарубежных авторов, которые вышли на русском языке

В последние месяцы в России вышли несколько интересных романов иностранных авторов. Некоторые книги впервые вышли на русском, а роман Франца Кафки «Процесс» впервые предстал в наиболее полном переводе.





«Незримая жизнь Адди Ларю» Виктории Шваб





Аделин, живущая в начале XVIII века, заключает сделку с темными силами. Она хочет избежать брака и получить свободу. Однако в условиях договора был пункт со звездочкой, который девушка не заметила. Теперь каждый человек, с которым она знакомится, забудет ее, как только она пропадет из виду. Адди получает свободу и бессмертие и невозможность оставить след в памяти хотя бы одного человека. Но однажды она встречается с молодым человеком, который говорит, что помнит ее.





Шваб называет «Незримую жизнь» сказкой. Возможно, это самое точное определение для книги с романтическими и фэнтезийными элементами. Ее героиня одержима жизнью. Получив бессмертие, она меняет тысячи образов, городов, партнеров. Она всегда в одиночестве, которое омрачает бессмертие, но не просит богов прервать ее жизнь. Она сильна и даже беспощадна. Для нее важно оставить память о себе. Книга стала бестселлером в США в 2020 году.



«Сорок одна хлопушка» Мо Яня





В центре романа — Ло Сяотун, который рассказывает историю своей жизни. Жители его деревни стали мясниками, которые накачивают туши животных химикатами. Когда отец уходит из семьи, мать мальчика теряет рассудок на фоне бедности. Семья плохо питается и много работает. В это время Ло Сяотун начинает мечтать о мясе. Оно начинает разговаривать с ним и просить съесть его, чтобы спасти от других людей и от гниения. Ло Сяотун начинает есть и превращается в мясного бога. В это время вокруг происходят очень странные вещи. Невозможно понять, реально ли все происходящее.





Книга нобелевского лауреата Мо Яня впервые вышла на русском. Впервые она увидела свет в 2003 году еще до того, как китайский писатель получил престижную премию.



«Процесс» Франца Кафки





Сюжет социальной антиутопии известен многим — банковский служащий Йозеф К. арестован по неизвестным причинам. Он пытается выяснить, что происходит, но все сильнее увязает в бюрократии и судебной системе. Как завершается процесс — неизвестно. Через год главный герой замечает, что его преследуют.





Роман впервые вышел на русском языке в 1965 году в переводе Риты Райт-Ковалевой. В него вошли основные главы. В 2000 вышло издание в переводе Герберта Ноткина с основными главами и некоторыми новыми фрагментами в приложении. В прошлом году свет увидела версия Михаила Рудницкого. В 2021-м выпустили самый полный перевод «Процесса» в переводе Леонида Бершидского, включающий пять глав, которых не было в первом издании, а также черновики и вычеркнутые писателем фрагменты. Дополнительные главы появились в основном тексте, а не в приложении, поэтому акценты несколько сместились в сравнении с классическим переводом. Новое издание призвано приблизить читателей к оригинальному тексту.





Сложности связаны с тем, что Кафка завещал уничтожить рукописи. Но его друг, которому было поручено это задание, решил их издать. В них не было ни нумерации глав, ни четкого плана. Поэтому сначала выходили основные главы, потом к ним добавили приложение с новыми главами, затем выпустили наиболее полную версию романа.





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