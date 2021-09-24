Американский актер из «Команды А» Тим Доннелли умер в 77 лет

24.09.2021
В сообщении издания причина смерти не указывается. Доннелли родился 3 сентября 1944-го в Лос-Анджелесе.
Кинодебют актера состоялся в 57-м году в фильме Дона Сигела «Малыш Нельсон». После он сыграл в двух десятках фильмов и телешоу.
Наиболее узнаваемый образ артиста – пожарный-весельчак Чет Келли из известного сериала «Критическое положение!» (Emergency!). Шоу выходило в 1972-1979 годах и показывало будни пожарной лос-анджелесской бригады.
В честь артиста на своей официальной странице в Facebook Музей пожарной охраны округа Лос-Анджелес разместил проникновенный некролог. Зрителям Доннелли запомнится по таким проектам, как «Команда «А»», «Калифорнийский дорожный патруль», «Вегас», «Би Джи и медведь», «Части: Ужас клонов», «Кошмар дома на холмах», «Адам-12».