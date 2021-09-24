Государственный Исторический музей запустил свой интернет-магазин

24.09.2021
Вся сувенирная и книгопечатная продукция производится под контролем Исторического музея. Логотип музея на титуле книги является гарантией того, что покупатель держит в руках книгу, созданную профессионалами.
Музей гордится высоким уровнем исследований, качеством издательской подготовки и художественного оформления книг. «Собственный интернет-магазин есть практически у каждого зарубежного музея. Российские музеи пока только осваивают этот современный канал коммуникации с посетителями. Исторический музей имеет не только посетительскую, но и читательскую аудиторию — это люди, которые с интересом изучают наши издания, используют их в учебе и работе, с нетерпением ждут книжные новинки. Мы давно стремились к тому, чтобы у каждого, кому интересны наши издания, появилась возможность приобрести их по такой же цене, как в музее», — рассказал Алексей Левыкин, директор Исторического музея.
В честь старта работы интернет-магазина каждый покупатель, оформивший заказ на сайте с 24 сентября по 1 октября, получит подарок от Исторического музея.
Все доходы от реализации книг и сувениров будут направлены на финансирование работ по реставрации музейных памятников, чтобы каждый покупатель мог внести свой вклад в сохранение национального культурного наследия России.